Il Partito Democratico si “coccola” le Sardine (Di lunedì 3 febbraio 2020) Nicola Zingaretti si “coccola” le Sardine. D’altronde, il Partito Democratico – direttamente o no – gli è politicamente debitore dato lo slancio che il giovane movimento ha dato alla sinistra in occasione, soprattutto, delle Regionali in Emilia Romagna. E così, il numero uno del Nazareno, prova a “pagare” la prima rata, elogiando le Sardine per la lettera che hanno inviato al premier, Giuseppe Conte. “Uno straordinario contributo politico e civile", l’ha definita Zingaretti, convinto addirittura di poter “scrivere bellissime pagine repubblicane" con le stesse Sardine.Un plauso, quello del segretario Pd, che arriva proprio con la spaccatura del movimento per la foto dei suoi leader con Luciano Benetton e, allo stesso tempo, con l'imprimatur di George Soros alle stesse Sardine. Come dire, Zingaretti, Autostrade, Soros e Sardine. Tasselli che sembrano appartenere a uno stesso mosaico. ... ilfogliettone

