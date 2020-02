Il dramma del piccolo Anakin di Star Wars: Jake Lloyd in cura per schizofrenia, parla la madre (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il triste destino dell'attore, ex enfant prodige di Hollywood che si ritirò a causa del bullismo subito e dello stress. Da anni non si era più saputo nulla di Jake Lloyd, interprete di Darth Vader bambino in La minaccia fantasma. Ora la madre ha rotto il silenzio, comunicando che è ancora in cura per schizofrenia paranoide. fanpage

