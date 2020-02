GTA 5: una mod permette di vivere l'intera storia e le cutscene in VR (Di lunedì 3 febbraio 2020) All'inizio della prima generazione di headset VR, i modder stavano tentando di far funzionare GTA 5 in VR. I risultati sono stati spesso insoddisfacenti, perché le mod stesse non erano altro che semplici hack.I risultati erano poco soddisfacenti soprattutto con le scene di intermezzo, con le animazioni di personaggi complesse e con altre attività. Ora, però, l'utente Reddit LukeRoss00 ha perfezionato una mod VR in prima persona per la campagna di GTA 5. Quello che è iniziato come un modo per far funzionare bene l'headset Oculus Rift con le missioni della campagna si è trasformato in una mod completa che vi consente di sperimentare l'intero gioco in VR, in prima persona.Leggi altro... eurogamer

