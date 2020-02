Giuseppe Pinelli, danneggiata la nuova targa ufficiale del Comune (Di lunedì 3 febbraio 2020) La targa del Comune di Milano dedicata all’anarchico Giuseppe Pinelli, morto nella Questura del capoluogo lombardo nei giorni successivi dell’attentato di Piazza Fontana, è stata vandalizzata. Lo scrive Corriere della Sera in un articolo pubblicato nelle ultime ore. Corriere della Sera La lapide dedicata a Giuseppe Pinelli era stata inaugurata a dicembre in piazzale Segesta, nel quartiere dove il ferroviere viveva prima di morire il 15 dicembre 1969. La notizia è tristemente vera e riportata sulle principali testate. Adnkronos riporta le parole di Roberto Cenati, presidente provinciale dell’ANPI: “Chiediamo alle autorità di individuare i responsabili di questo ignobile atto”. Forte la risposta del sindaco Giuseppe Sala, che in un post pubblicato su Facebook scrive: Non basterà quanto accaduto la scorsa notte in piazzale Segesta a fermare la nostra volontà ... bufale

repubblica : Spaccata la targa per ricordare Giuseppe Pinelli: era stata inaugurata a dicembre per i 50 anni di piazza Fontana - fattoquotidiano : Milano, vandalizzata la targa dedicata a Giuseppe Pinelli. Il sindaco Sala: “Ne metteremo una nuova” - SkyTG24 : Piazza Fontana, spaccata targa del Comune dedicata a Giuseppe Pinelli -