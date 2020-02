Gatto perde le orecchie: il rifugio trova un modo adorabile per trovargli una casa (Di lunedì 3 febbraio 2020) Lady in a Fur Coat è una gatta la cui vita è iniziata decisamente in salita. trovata per strada all’inizio di dicembre, i veterinari hanno subito scoperto che soffriva di infezioni così gravi alle orecchie che hanno dovuto amputarle entrambe. trovare una casa a un Gatto senza orecchie poteva essere difficile. Ma i volontari del rifugio hanno trovato un modo delizioso. La povera gattina venne trovata a inizio dicembre nei pressi di Madison, nel Wisconsin. La micia randagia venne subito portata alla Dane County Humane Society. Stava male, si vedeva che soffriva. I medici veterinari l’hanno visitata ed esaminata a fondo, scoprendo che soffriva di infezioni croniche alle orecchie ed ematomi. Ash Collins, specialista in relazioni con i donatori della Dane County Humane Society, spiega che i medici non hanno avuto altra scelta. Visto il dolore che provava, l’unica soluzione ... bigodino

