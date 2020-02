Erede Abigail Disney: “Kobe Bryant non era un Dio, era uno stupratore” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Dopo aver rispettato un breve periodo di lutto, l’Erede dell’impero Disney, Abigail Disney, si pronuncia su Kobe Bryant come aveva già fatto anni fa. Abigail Disney, Erede dell’impero, dice che è in lutto per la morte di Kobe Bryant. L’atleta dell’NBA ricordiamo che è morto in un incidente in elicottero insieme a sua figlia Gianna … L'articolo Erede Abigail Disney: “Kobe Bryant non era un Dio, era uno stupratore” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

