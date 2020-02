Elisabetta Gregoraci Instagram, stuzzicante decolleté a vista nella canotta trasparente: «Sogno erotico» (Di lunedì 3 febbraio 2020) Non smette di intrigare Elisabetta Gregoraci che tra i post del proprio account Instagram continua ad ammaliare i followers con immagini sensuali e cariche di passione. Anche con i beccucci in testa, anche con un semplice jeans e una canotta ‘essenziale’, la showgirl di Soverato conquista il suo pubblico. Estasiato ad ogni visione della conduttrice, il mondo social rinnova ad ogni scatto l’ammirazione per la donna, oltre l’apparenza. E la Gregoraci non fa che ringraziare personalmente dimostrando di volta in volta l’umiltà e la semplicità tanto amate dai fan. Elisabetta Gregoraci Instagram, bellezza d’altri tempi: “La Sofia Loren di oggi” Si prepara ai 40 anni – che compirà il prossimo 8 febbraio – condividendo con il social scatti stuzzicanti e mai volgari che ne esaltano bellezza e fascino. L’ultima immagine, in cui Elisabetta si mostra come una moderna Sofia Loren, riceve il ... urbanpost

