Commisso | “Nedved irrispettoso Non voglio che mi trattino come lo scemo dall’America”

Nemmeno la notte è servita a rasserenare Commisso. Dopo lo sfogo di ieri per l'ingiustizia arbitrale che ritiene sia stata perpetrata ai danni della Fiorentina concedendo il secondo rigore alla Juventus, il presidente dei viola è tornato sull'argomento. Stavolta ha parlato al Tgr Toscana. "C'è ancora rabbia perché nessuno si è ancora scusato con noi, né Nedved né nessun altro. Se era stato solo un incidente io stavo zitto, ma dato che sono tre gli incidenti devo parlare. Contro Genoa e Inter c'erano dei rigori per noi perché non sono andati al VAR? Se a Bentancur avessero dato simulazione lui sarebbe stato espulso. La Juventus ha ricavi altissimi ma pagano quanto noi alla Federazione e dobbiamo essere trattati allo stesso modo. Nedved non si può mettere contro di me. Non doveva parlare così, è stato irrispettoso. Io chiedo rispetto alla Lega per il bene del

