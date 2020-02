Cina, donna affetta dal Coronavirus ha dato alla luce una bambina sana (Di lunedì 3 febbraio 2020) La notizia arriva dalla Cina, precisamente da un ospedale di Harbin, dove una donna infettata dal Coronavirus in stato di gravidanza, è stata urgentemente ricoverata e sottoposta ad un taglio cesareo. Contro ogni previsione medica, la neomamma ha dato alla luce una bambina in perfetto stato di salute. La piccola è risultata negativa al Coronavirus. Per il momento le due si trovano ancora all’interno dell’ospedale, in isolamento. I medici della struttura sanitaria, dove la piccola è nata, hanno pubblicato le immagini del lieto evento, mentre appaiono protetti con delle tute e con delle maschere, per evitare il contagio del Coronavirus. Secondo quanto riportato, la mamma al momento è in condizioni stabili, ma è ancora infetta. Quando la donna si è sentita male, era incinta di circa 38 settimane e quando i medici hanno capito che aveva preso il Coronavirus, hanno deciso di ... bigodino

