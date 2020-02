Casa degli orrori a New Orleans: il covo di una serial killer (Di lunedì 3 febbraio 2020) Madame Marie Delphine LaLaurie era una donna ricca e potente vissuta a New Orleans nel 1800. Premurosa in pubblico, nel privato era una serial killer: ecco la storia incredibile. Una tremenda serial killer: chi era Madame LaLaurie A New Orleans nel 1800 Madame Marie Delphine LaLaurie era una rispettata dama dell’alta società. In città era conosciuta per la gentilezza, i modi galanti e l’affabilità. Nessuno avrebbe mai sospettato che dietro quella maschera di gentilezza si nascondesse un’efferata serial killer. Una personalità criminale dai tratti psicologici impregnati di sadismo, che non sarebbe mai venuta fuori se la sua Casa non avesse preso fuoco il 10 aprile del 1834. Quando i soccorritori giunsero a spegnere l’incendio, divampato dalla cucina, Madame LaLaurie si rifiutò inizialmente di dare le chiavi degli alloggi degli schiavi. Tuttavia quando entrarono ... velvetgossip

borghi_claudio : Oggi ha lasciato (provvisoriamente) casa ?? un quadro di Toti Scialoja che è stato per molti anni la mia 'faccina'… - vilma95823176 : @marco_gervasoni @IMoresi @gspazianitesta @LaVeritaWeb I paesi come Germania e Francia , dono invidiosi , perché 80… - andreapizzi6 : RT @ancenazionale: #sostenibilità: eliminare tutte le restrizioni a #ecobonus e #sismabonus per dare avvio a piano di riqualificazione degl… -