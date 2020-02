Carnevale di Viareggio 2020: programma e costo biglietto ingresso (Di lunedì 3 febbraio 2020) Anche quest’anno il Carnevale di Viareggio 2020 riuscirà a sorprendere i propri partecipanti. L’appuntamento con la sfilata dei carri allegorici è molto atteso in Italia. Per modellare i carri viene utilizzata la carta pesta ed è un dettaglio nato proprio a Viareggio, dove la tradizione non si spegne mai. Infatti, i maestri si dedicano alle creazioni e lavorano ininterrottamente alle opere ogni anno. Dopo avervi segnalato i migliori carnevali italiani e europei 2020 vediamo ora insieme quali sono gli eventi previsti dal programma del Carnevale di Viareggio di quest’anno che durano ben un mese intero. Carnevale DI Viareggio 2020: programma, EVENTI, DATE E ORARI Il Carnevale di Viareggio è sicuramente una delle feste più grandi del nostro Paese ed è caratterizzato da sempre dalla presenza dei carri in cartapesta, dei coriandoli colorati, dell’atmosfera ... ultimenotizieflash

SpartakingSpar1 : Carnevale di viareggio 2020 - SpartakingSpar1 : Carnevale di viareggio 2020 - SpartakingSpar1 : Carnevale di viareggio 2020 -