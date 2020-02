Carnevale 2020, stop a vendita spray e polverine urticanti: tolleranza zero del Comune (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il sindaco vieta per un mese (fino al 1 marzo) la vendita di bombolette spray, schiume, coloranti vari, creme e polveri pruriginose e l'uso in luoghi pubblici anche di farina e uova. Per chi viola il divieto, multe fino a 500 euro. I prodotti vietati saranno sequestrati. Per i minorenni pagheranno i genitori. fanpage

