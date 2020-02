Barcellona, Setien predica calma: «Facciamo crescere Fati tranquillo» (Di lunedì 3 febbraio 2020) Barcellona, Ansu Fati continua a stupire: ieri doppietta nella gara contro il Levante per portarsi a -3 dal Real Madrid Il Barcellona si coccola il suo nuovo gioiellino, Ansu Fati. Setien però, in conferenza stampa, predica calma, anche dopo la decisiva doppietta al Levante. «Fati è un ragazzino emergente. Ha grande potenziale, dobbiamo farlo crescere con tranquillità. Oltre ai due gol ha aiutato la squadra in fase difensiva. Molto bene anche Ter Stegen, abbiamo lavorato tanto questa settimana. Abbiamo fatto meglio nel primo tempo, nella ripresa un po’ meno». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

