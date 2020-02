Alla Columbia University nessuno studia Caravaggio per una questione di politically correct (Di lunedì 3 febbraio 2020) Ho donato Alla library della Columbia University di New York i due volumi dedicati Alla tecnica e lo stile di Caravaggio nelle 22 tele conservate a Roma. “Caravaggio: la tecnica e lo stile. Saggi e Schede”, edito nel 2016 da Silvana Editoriale, grazie al lavoro di un team di esperti tra cui la sottoscritta, è ancora una pietra miliare degli studi tecnici su questo artista.Ricordo quando nel 2009 si partì con questa avventura, grazie al contributo economico di uno sponsor da me individuato, particolarmente appassionato a Caravaggio. Potemmo così raccogliere tantissimo materiale nuovo e soprattutto confrontabile su quanto prodotto dal Merisi nei quadri custoditi a Roma.Personalmente curai tutta la parte dedicata all’anamnesi conservativa di ogni tela e al rapporto dei materiali costitutivi con le fonti e con l’invecchiamento del tempo. Una ... huffingtonpost

