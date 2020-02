Abusi, 1 ragazzo su 5 pensa che scuola, oratori e palestre sono i luoghi più pericolosi (Di lunedì 3 febbraio 2020) Dall'indagine ''Minori e percezione dei rischi'', realizzata da Ipsos per Save the Children, emerge che per circa 1 adulto su 4 e 1 ragazzo su 5 i luoghi in cui più frequentemente un bambino o un adolescente può rischiare di subire abuso sono la scuola, gli oratori o parrocchie, e le strutture sportive. fanpage

quello_Lee : Ok non so esattamente se me ne pentirò ma TW: stupro, abusi A luglio sono due anni che io e la mia ex ci siamo la… - robert33139996 : @Adri19510 In primis vorrei dire a questi giornalisti occupatevi della madre del ragazzo che è morto , poi hanno be… -