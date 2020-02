10 Corso Como: orari e menu del ristorante che unisce arte e cucina (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il caffè e ristorante 10 Corso Como è certamente uno dei luoghi più affascinanti di tutta la città di Milano. Si tratta infatti di una tappa che non può mancare nella lista di cose da fare per un turista, in particolar modo straniero, che è alla ricerca di scoprire gli ingredienti che rendono così alla moda la capitale italiana del design. Realizzato verso l’inizio degli anni Novanta su iniziativa di Carla Sozzani, 10 Corso Como nasce all’interno di uno spazio precedentemente occupato da un’autofficina e successivamente da una casa privata. Solo trent’anni fa l’aspetto di questo luogo era decisamente diverso e ad oggi gran parte dell’appeal di questo concetto innovativo che commistiona cucina e arte rende omaggio alla Milano che fu, pur essendo completamente immerso nella contemporaneità e, per molti versi, persino anticipando i trend. 10 Corso Como ... notizie

