Sci velocità, Simone Origone vince a Vars nella prima tappa della Coppa del Mondo 2020 (Di domenica 2 febbraio 2020) La prima tappa della Coppa del Mondo di sci velocità sorride all’Italia nella gara maschile a Vars, in Francia, dove nella seconda giornata di gare (dopo l’annullamento del programma di ieri) si è potuta disputare soltanto una delle due gare previste: Simone Origone ha centrato la 44ma vittoria nel circuito maggiore battendo il transalpino Simon Billy e l’elvetico Bastien Montes. Buone notizie in casa Italia anche per il sesto posto di Emilio Giacomelli, mentre è 11° Ivan Origone. nella prova femminile invece Valentina Greggio si è classificata quinta, preceduta dalle svedesi Britta Backlund e Lisa Hovland Uden, prima e seconda, dalla francese Celia Martinez, terza, e dall’altra svedese Hanne Matslofva, quarta. Ordine d’arrivo gara maschile Vars (Fra): 1. Simone Origone (Ita) 194,29 km/h 2. Simon Billy (Fra) 193,82 km/h 3. Bastien Montes (Svi) 193,09 ... oasport

