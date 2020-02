Sanremo 2020, l’a.d. Salini: “Amadeus ha chiesto scusa, Junior Cally non contestabile” (Di domenica 2 febbraio 2020) “La Rai lavora costantemente per superare gli stereotipi di genere, per promuovere la parità e il rispetto per l’immagine della donna”. Lo scrive l’ad Rai, Fabrizio Salini, rispondendo alla lettera che ha inviato alla Rai l”Intergruppo per le donne, i diritti e le pari opportunità’ sul Festival di Sanremo. “Quando si fa un errore – premette Salini – bisogna riconoscerlo, senza girarci intorno. Nel contesto della conferenza stampa di presentazione del Festival una frase inappropriata ha generato il sospetto che, per usare le vostre parole, il servizio pubblico ‘promuova un modello diseducativo di donna bella e disposta a occupare ruoli di secondo piano per non fare ombra al proprio compagno famoso’. Il direttore artistico e conduttore ha chiarito cosa intendesse dire, scusandosi con tutte le donne”. “Voglio ... tvzap.kataweb

Fiorello : Mollica si congeda da Sanremo: 'Sarà una festa' - RedRonnie : Red Ronnie direttore artistico di Sanremo 2021? Nek tra gli artisti che hanno firmato la petizione - SkyTG24 : Tiziano Ferro devolve il cachet di Sanremo 2020 in beneficenza -