Previsioni Meteo Toscana | in arrivo crollo delle temperature

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana per i prossimi giorni, fino al 6 Febbraio 2020. Oggi nuvoloso con possibilità di isolate, deboli, piogge sui rilievi settentrionali. Temporanee schiarite, anche ampie, sulla costa, in Arcipelago e sul grossetano. Nuovo aumento della copertura in serata. Venti: deboli meridionali con rinforzi sulla costa. Mari: mossi, fino a molto mossi in serata a nord di Capraia. temperature: massime in aumento su valori ben al di sopra delle medie del periodo. Domani molto nuvoloso in nottata e nella prima parte della mattinata con possibilità di locali, deboli, piogge sulle zone interne. Tendenza ad attenuazione della nuvolosità nel pomeriggio. Venti: deboli meridionali con locali rinforzi su costa e Arcipelago,

