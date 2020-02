Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor: “Mi preparo per la serie guardando The Mandalorian” (Di domenica 2 febbraio 2020) Ewan McGregor ha espresso il proprio apprezzamento per The Mandalorian rispondendo a una domanda sulla miniserie dedicata a Obi-Wan Kenobi. Ewan McGregor ha espresso il proprio apprezzamento per The Mandalorian rispondendo a una domanda sulla miniserie dedicata a Obi-Wan Kenobi, le cui riprese dovrebbero iniziare il prossimo anno. È successo durante la sua ospitata al Tonight Show, dove lui e il conduttore Jimmy Fallon hanno anche ironizzato sulla possibile presenza di un "Baby Kenobi" nella miniserie. Per quanto riguarda la prima produzione televisiva di Star Wars realizzata per Disney+, l'attore scozzese ha commentato così: "Mi è piaciuta molto, e cerco di stare al passo con i nuovi film. È passato tanto tempo, l'ultimo in cui c'ero io l'abbiamo girato nel ... movieplayer

