Milan-Verona ore 15 su Sky: dove vedere la partita in tv e streaming (Di domenica 2 febbraio 2020) Milan-Hellas Verona si gioca domenica 2 febbraio alle 15 a San Siro. La gara verrà trasmessa in diretta tv e in esclusiva per abbonati che potranno vederla sintonizzandosi sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 satellite). Ecco dove e come vederla anche in streaming. fanpage

AntoVitiello : Milan in ritiro alla vigilia della sfida al Verona. Le immagini dei giocatori che arrivano in hotel @MilanNewsit… - AntoVitiello : Convocati #Milan per la sfida al Verona: assenti #Ibrahimovic #Kjaer #Krunic + Bennacer (squalifica) Prima convocaz… - GoalItalia : Anche un affaticamento a un polpaccio per Ibrahimovic, che dovrebbe saltare Milan-Verona ? -