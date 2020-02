Mezzo passo falso del Cus Avellino: il derby con l’Asal finisce 2 a 2 (Di domenica 2 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Parte male il Cus Avellino che va subito in svantaggio e fa fatica a reagire. La svolta è nella ripresa: prima Erba e poi Cordua portano il Cus in vantaggio. Non bastano le parate di Rizzo in versione saracinesca, che poi viene espulso per mani fuori dall’area: Guarino la riporta in parità. La cronaca: Parte male il Cus, l’Asal più convinta recupera una palla persa e si porta in vantaggio. Il Cus inizia a macinare gioco ma è lento a reagire. Rizzo fra i pali ci mette una pezza quando serve e toglie in più occasioni le castagne dal fuoco, ma in campo il Cus è spento. L’ASAL perde di vista il numero dei falli e il Cus ha a suo favore due tiri liberi: il primo Di Marzo lo calcia sul palo, il secondo Cordua lo calcia sull’altro palo. Tarantino spacca la traversa sotto porta ma il risultato non cambia. Parte bene nella ... anteprima24

