Memorandum Italia-Libia sui migranti: parte il rinnovo automatico, senza le modifiche promesse dal governo (Di domenica 2 febbraio 2020) Memorandum Italia-Libia: rinnovo automatico, senza le modifiche promesse dal governo Domenica 2 febbraio partono i nuovi accordi dell’Italia con la Libia sui migranti, che furono sottoscritti il 2 febbraio del 2017 dal governo Gentiloni (quando il ministero dell’Interno era Marco Minniti) con il capo del governo di Tripoli Al Sarraj. L’accordo durerà per i prossimi 3 anni e l’Italia continuerà a pagare la Libia per fare il “lavoro sporco”: riportare i migranti nei lager di un paese in piena guerra civile. Nonostante le aperte critiche e il considerare illegittimo e contrario ai diritti umani un simile accordo da parte della Ue, l’Italia non sembra fare un passo indietro. E il nostro paese continuerà dunque ad addestrare e fornire mezzi alla Guardia costiera libica, che si occuperà di bloccare i flussi migratori verso i porti Italiani. Il patto è stato rinnovato ... tpi

