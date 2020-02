LIVE Sci alpino, Gigante Garmisch 2020 in DIRETTA: Kristoffersen-Pinturault-Kilde, è un ‘triello’ per la Coppa del Mondo (Di domenica 2 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA START-LIST DEL Gigante La classifica della Coppa del Mondo – VIDEO: il ritiro di Peter Fill – La cronaca delle discesa di ieri Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante di Garmisch-Partenkirchen, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Sulla celebre pista Kandahar, dopo la discesa di ieri, oggi toccherà alla prova tra le porte larghe con un valore per la Sfera di Cristallo davvero indicibile. La prima manche della gara scatterà alle ore 10.30, mentre la seconda e decisiva prenderà il via alle ore 13.30. Come mai questo Gigante racchiude in sé un valore così importante per la Coppa del Mondo generale? Dopo la discesa di ieri la classifica si è nuovamente accorciata. L’assenza di Matthias Mayer per influenza ha privato un protagonista dalla corsa verso il titolo, ma ne rimangono tre quanto mai ... oasport

