Libia, la tregua che non regge (Di domenica 2 febbraio 2020) “La tregua regge solo di nome”. Lo afferma l’inviato speciale dell’Onu in Libia, Ghassan Salamè, denunciando le continue violazioni degli accordi di Berlino; auspicando che la commissione militare congiunta si incontri sotto l’auspicio delle Nazioni Unite per giungere definitivamente al cessate il fuoco e ad una soluzione politica, la preghiera giunge a tutti i principali attori internazionali nell’area, unitamente alla richiesta di smettere di armare i belligeranti. Nel frattempo, a causa del blocco imposto dalla forze del generale Khalifa Haftar, la produzione di petrolio libico è scesa a poco più di 288 mila barili al giorno (28 gennaio) rispetto agli oltre 1,2 milioni precedenti alle chiusure scattate una decina di giorni fa. La perdita economica cumulata è salita a più di 562,3 milioni di dollari. Lo annuncia su Twitter la Compagnia petrolifera ... it.insideover

