Lecce Torino 2-0: uno-due con Deiola e Barak! LIVE (Di domenica 2 febbraio 2020) Allo Stadio Via del Mare, la 22ª giornata di Serie A 2019/20 tra Lecce e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Via del Mare”, Lecce e Torino si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Lecce Torino 2-0 MOVIOLA 19′ GOL BARAK – Prima 11′ GOL Deiola – Prima rete in Serie A per il centrocampista salentino, che converte in rete uno schema da calcio d’angolo su cui la difesa del Torino si fa trovare impreparato Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Lecce Torino 1-0: risultato e tabellino RETE: 11′ Deiola. Lecce (4-3-1-2): Vigorito; Donati, Lucioni, Rossettini, Rispoli; Majer, Deiola, Barak; Saponara; Lapadula, Falco. A disp. Chironi, Calderoni, Paz, Vera, Monterisi, Maselli, Mancosu, Shakov, Petriccione, Dubickas, ... calcionews24

