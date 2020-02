Iva Zanicchi a Domenica In: “Quante volte a settimana faccio l’amore…!” (Di domenica 2 febbraio 2020) Domenica In, Iva Zanicchi imbarazza Mara Venier: “faccio l’amore qualche volta a settimana” Ospite nella puntata odierna di Domenica In, Iva Zanicchi ha fatto una confessione piccante sul suo privato. Parlando del suo 80esimo compleanno festeggiato con una grande festa ricca di amici il 18 gennaio scorso, la grande artista, soprannominata l’Aquila di Ligonchio, ha dichiarato di essere ancora attiva nei rapporti intimi con il suo amato Fausto Pinna: “Qualche giorno alla settimana, soprattutto durante la fine, la bottega si può riaprire”. Il marito ha dieci anni meno di lei ed è ancora in grande forma. Iva Zanicchi a Domenica In si è definita sana e olimpionica ancora. Parlando di ‘bottega’ Mara Venier ha ricordato la rivelazione ‘scandalosa’ fatta da Amanda Lear qualche mese fa nel suo salotto, quando l’artista ha ... lanostratv

