Inter, Conte nella storia: stabilito un nuovo record (Di domenica 2 febbraio 2020) Conte è il primo allenatore nella storia dell’Inter a vincere nove delle prime undici gare in trasferta in Serie A L’Inter continua a macinare punti per restare agganciata al treno della Juventus che porta alla vetta della Serie A. Uno degli artefici della rinascita nerazzurra è sicuramente Antonio Conte. È lui il primo allenatore nella storia dell’Inter a vincere nove delle prime undici gare in trasferta nel corso del campionato italiano. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

