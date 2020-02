Incidente choc, morti 4 bimbi: le urla disperate della madre (Di domenica 2 febbraio 2020) Incidente choc. Una donna in un sobborgo di Sydney, Australia si è trovata a pregare per la salvezza di quattro bambini che, mentre pedalavano sul marciapiede, sono stati investiti da una macchina. Nella cittadina di Oatlands, un sobborgo di Sydney, una donna è stata sentita gridare “salvateli, salvateli per favore”, dopo che cinque bambini sono … L'articolo Incidente choc, morti 4 bimbi: le urla disperate della madre è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

