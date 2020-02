Elogio a Mathieu van der Poel, un talento magnifico che sta rivoluzionando il ciclismo (Di domenica 2 febbraio 2020) Mathieu van der Poel, oggi, ha conquistato il suo terzo Mondiale di ciclocross tra gli Elite, il secondo consecutivo, il quinto in totale nella disciplina se consideriamo quelli vinti da juniores, il sesto in assoluto nel mondo delle due ruote se contiamo quello vinto su strada, sempre da junior, a Firenze 2013. Numeri incredibili per un ragazzo che ha compiuto 25 anni appena due settimane fa. Ma non è tutto, da settembre 2017 a oggi van der Poel ha preso parte a 103 gare di ciclocross vincendone 93. Da settembre 2018, ad oggi, invece, sono 61 su 64. Van der Poel ha eguagliato il record di 32 successi in stagione di Roland Liboton per due anni consecutivi e si è elevato ulteriormente aggiungendo a questi le vittoria di rango su strada e nel cross country. Ma questo ennesimo trionfo iridato non solo conferma la grandezza del fenomeno neerlandese, ma gli permette di scalare ulteriormente ... oasport

