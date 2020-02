Doppietta di Lukaku, l’Inter batte l’Udinese 2-0 (con i soliti cori su Napoli) (Di domenica 2 febbraio 2020) Doppietta di Lukaku l’Inter batte l’Udinese 2-0. L’Inter vince 2-0 in casa dell’Udinese con Doppietta di Lukaku giunto a 16 gol in campionato ed è terzo nella classifica marcatori alle spalle di Immobile (25) e Ronaldo (19). Nulla cambia in testa alla classifica. La Juventus sale a 54 e mantiene tre punti di vantaggio sull’Inter e cinque sulla Lazio che mercoledì sera recupererà la partita contro il Verona. Conte ha fatto esordire Eriksen dal primo minuto, il danese farà certamente di meglio nel prosieguo del campionato. Al posto di Lautaro – squalificato – ha giocato Esposito. Nel primo tempo non è successo nulla di che. Nella ripresa, la partita cambia dopo il doppio cambio Brozovic e Sanchez per Eriksen ed Esposito. L’Inter l’ha sbloccata con un rasoterra di Lukaku che ha poi raddoppiato su rigore. Dalla curva dell’Inter i ... ilnapolista

Inter : ?? | FINITA! Fondamentale vittoria esterna dei nerazzurri che conquistano Udine grazie alla doppietta di Romelu… - Inter : ?? | DOPPIETTA 71' - Calcio di rigore conquistato da #Sanchez e trasformazione magistrale di #Lukaku! Ancora BIG R… - Eurosport_IT : LUKAKU TRASCINA L'INTER ?? Una doppietta del belga permette all'Inter di tornare a vincere in campionato contro l'U… -