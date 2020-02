Domani vertice Paesi G7 su Coronavirus

Riunione sull'emergenzain conference call, dei ministri della Salute del G7. Lo ha annunciato il ministro della Salute Speranza in Tv a 'Che tempo che fa', su Rai2. "Come italiani siamo stati il primo Paese europeo a dichiarare lo stato di emergenza e a chiudere i voli. Abbiamo un servizio sanitario di grandissima qualità, uno dei migliori del mondo",ha precisato Speranza.E gli Usa hanno "offerto aiuto alla Cina" per affrontare l'emergenza del. Così Trump che rimarca:"Chiusi i voli con la Cina"(Di lunedì 3 febbraio 2020)