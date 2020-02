Ciclismo, Matteo Moschetti si impone in volata nel Trofeo Playa de Palma – Palma 2020 (Di domenica 2 febbraio 2020) Matteo Moschetti si è imposto in volata nel Trofeo Playa de Palma – Palma di Ciclismo, prova in linea di 159.6 km con partenza ed arrivo a Palma: l’azzurro della Trek-Segafredo ha battuto il tedesco Pascal Ackermann della Bora-Hansgrohe, secondo, ed un altro ciclista italiano, Andrea Pasqualon della Circus-Wanty Gobert, terzo. Al sito CyclingNews.com Moschetti ha dichiarato: “Il primo giorno è stato una sorpresa, prima di tutto per me e anche per i ragazzi, ma oggi eravamo pronti per la vittoria dall’inizio. Abbiamo dimostrato di poter controllare la gara e ottenere un buon risultato. Siamo una squadra forte. Nell’ultimo chilometro eravamo appena dietro il treno della Bora-Hansgrohe. Negli ultimi 100 metri ho preso il la ruota di Ackermann e negli ultimi 50 ho provato a dare il massimo, e sì, è stato abbastanza. Sono super felice“. ORDINE ... oasport

