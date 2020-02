BVB, Haaland non si ferma più: i numeri del norvegese in Bundesliga (Di domenica 2 febbraio 2020) Con la doppietta all'Union l'ex Salisburgo infrange ulteriori record. Sono 7 i gol in tre partite, uno ogni 19 minuti giocati. E l'intesa con Sancho è già sbocciata. foxsports

