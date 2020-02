Amici, Timor furioso dopo attacco di Nicolai: “Ha bisogno di aiuto”, cosa è successo (Di domenica 2 febbraio 2020) Timor Steffens, l’attacco di Nicolai Gorodiskii ad Amici: cos’è successo in puntata La puntata di ieri di Amici 19 sarà ricordata come una delle più brutte in assoluto, visto che il ballerino Nicolai Gorodiskii, non il primo in quest’edizione a farlo, ha mancato fortemente di rispetto a un maestro della commissione, Timor Steffens, chiedendogli come … L'articolo Amici, Timor furioso dopo attacco di Nicolai: “Ha bisogno di aiuto”, cosa è successo proviene da Gossip e Tv. gossipetv

sharondeluca5 : RT @japanesekiwi23: @albyalbe @sharondeluca5 @trash_italiano Garrison è stato 17 anni ad amici,Steve è entrato nel 1985 nella tv italiana.… - zazoomblog : Amici 19 Nicolai provoca Timor Steffens: “Da quanto sei in Italia? Perché non parli italiano?” - #Amici #Nicolai… - Notiziedi_it : Amici 19 Nicolai ottiene la maglia, ma litiga con Timor | Video Witty Tv -