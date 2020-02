Virus, primo caso confermato in Spagna (Di sabato 1 febbraio 2020) Madrid, 1 feb. (Adnkronos) – Il ministero della Sanità di Madrid ha confermato il , a La Gomera, nelle isole Canarie. E’ quanto emerge dalle analisi condotte dal Centro nazionale di microbiologia dell’Istituto di Sanità Carlo III di Madrid. Il paziente, un turista di nazionalità tedesca, si trova attualmente in isolamento in un ospedale dell’isola, come si legge nella nota del ministero spagnolo.L'articolo Virus, primo caso confermato in Spagna sembra essere il primo su Meteo Web. meteoweb.eu

