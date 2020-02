Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2020 ore 18:30 (Di sabato 1 febbraio 2020) Viabilità DEL 1 FEBBRAIO 2020 ORE 18.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN STUDO GINA PANDOLFO TRAFFICO NEL COMPLESSO SCORREVOLE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO TRA BORGHESIANA E GIARDINETTI, NEI DUE SENSI DI MARCIA E SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA, NELLE DUE DIREZIONI SULL’AUTOSTRADA Roma-TARQUINIA PER LAVORI E’ CHIUSO IL CASELLO AUTOSTRADALE DI CIVITAVECCHIA SUD, IN USCITA PER IL TRAFFICO CHE PROVIENE DA Roma LA RIAPERTURA E’ PREVISTA PER LE 20.00 LUNEDI’ 3 FEBBRAIO IN PROGRAMMA PER LUNEDI’ 3 FEBBRAIO LO SCIOPERO DI 24 ORE NELLA RETE GESTIA DA ATAC A RISCHIO BUS TRAM METROPOLITANE E FERROVIE Roma-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E Roma-CIVITACASTELLANA-VITERBO NEL RISPETTO DELLE FASCE DI GARANZIE -POSSIBILI DISAGI PER I BUS NOTTURNI NELLA NOTTE TRA DOMENICA E LUNEDI -LE LINEE BUS DIURNE IN SERVIZIO ... romadailynews

romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2020 ore 18:30: VIABILITÀ DEL 1 FEBBRAIO 2020 ORE 18… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2020 ore 18:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2020 ore 17:30: VIABILITÀ DEL 2 FEBBRAIO 2020 ORE 17… -