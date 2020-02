Ultime Notizie Roma del 01-02-2020 ore 11:10 (Di sabato 1 febbraio 2020) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale Nuovo appuntamento con l’informazione Londra ha lasciato l’Unione Europea John sono nella fine non nuovi inizi vogliamo unire il paese per molti è meraviglioso speranza per altri anche smarrimento dice il premier nel discorso la break entra in vigore con il suo periodo di transizione che durerà fino a fine anno il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per sei mesi per il coronavirus cinese stanziando €5000000 a gestire la sanità sarà un Commissario straordinario Come viene per la sarta è il capo della protezione civile Borrelli in caso di necessità potrà riacquisire hotel e strutture abitative ma intanto la sicura la prevenzione funzione Ogni allarmismo ingiustificato condannati gli atti di intolleranza il direttore scientifico dell’Istituto ... romadailynews

SkyTG24 : Il traffico aereo da e per la Cina è stato sospeso per fronteggiare il #coronarvirus in Italia - SkyTG24 : Coronavirus, 259 morti e oltre 11mila contagi. DIRETTA - SkyTG24 : Una nave da crociera con due turisti cinesi con sospetto #coronavirus è ferma al porto di #Civitavecchia per accert… -