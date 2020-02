Traffico Roma del 01-02-2020 ore 11:30 (Di sabato 1 febbraio 2020) CODE PER INCIDENTE SULLA TANG.EST DALLA VIA SALARIA A VIA DELLE VALLI VERSO SAN GIOVANNI. RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico INTENSO SULLA VIA CASSIA, TRA IL GRA E L’OSPEDALE SAN PIETRO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, E SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL GRA. Traffico RALLENTATO SULLA VIA NOMENTANA TRA VIA GRAF E VIA DI CASAL BOCCONE, SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E LA BORGATA FINOCCHIO, E SULLA PRENESTINA TRA COLLE MONFORTANI ED IL GRA. A CENTOCELLE PER LAVORI DI POTATURA, QUESTA MATTINA CHIUSO VIALE DELLE GARDENIE, DA VIA TOR DE SCHIAVI A VIA DEI NOCI, IN DIREZIONE DI PIAZZA DEI GERANI: ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA. OGGI E DOMANI.NELLA FASCIA ORARIA DALLE 9.30 ALLE 19.00 ALLA FIERA DI Roma È DI SCENA “Roma INTERNATIONAL ESTETICA”, LA FIERA PROFESSIONALE DELL’ESTETICA E DEL BENESSERE. PREVISTO UN NOTEVOLE AFFLUSSO DI PARTECIPANTI, POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI ... romadailynews

