Stephen King abbandona Facebook: «Non mi sento a mio agio con le fake news» (Di sabato 1 febbraio 2020) Il re del terrore non ce l’ha fatta. Anche per uno abituato a far spaventare i lettori, le fake news su Facebook sembrano essere davvero troppo. Stephen King ha deciso di lasciare il social network, stanco delle false notizie che girano sui social media e preoccupato per la tutela della privacy. I'm quitting Facebook. Not comfortable with the flood of false information that's allowed in its political advertising, nor am I confident in its ability to protect its users' privacy. Follow me (and Molly, aka The Thing of Evil) on Twitter, if you like.— Stephen King (@StephenKing) February 1, 2020 È stato lo stesso scrittore ad annunciarlo, con un post su Twitter: «Lascio Facebook. Non mi sento a mio agio con il flusso di informazioni false che sono consentite nella propaganda politica, né sono fiducioso nella sua capacità di proteggere la privacy dei suoi ... open.online

