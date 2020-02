Promozioni auto febbraio 2020, le offerte più interessanti (Di sabato 1 febbraio 2020) Con le Promozioni auto di febbraio 2020 il mercato dell'auto italiano entra nel vivo. Dopo il mese di gennaio, in cui tra feste e ritorno al lavoro, gli italiani non hanno frequentato molto le concessionarie, febbraio è il mese in cui spingere le vendite, anche perché i giorni di solito sono solo 28. Il 2020, però, è bisestile e quindi ci sarà un giorno in più per immatricolare auto. Anche per questo molte filiali italiane danno mandato alle concessionarie di aumentare gli sconti e attivare ulteriori Promozioni, per concludere qualche contratto in più e migliorare i numeri. Poi c'è un altro fattore da tenere in considerazione: a marzo c'è il Salone di Ginevra, dove la maggior parte delle case auto presentano i nuovi modelli, facendone diventare di colpo obsoleti altri. Dunque febbraio è il momento di spingere anche le auto ... gqitalia

businessonlinei : Incentivi auto Kia 2020 ecobonus, rottamazione, incentivi regionali, sconti e promozioni. Modelli… - FIDITALIA1 : Formule di finanziamento su misura per te. Non ti resta che sederti al volante della tua nuova auto! Scopri qui le… - Autoingros : @Autoingros è Concessionaria Ufficiale @Dodge Scopri le nostre promozioni sulle auto che trovi nel video… -