Prescrizione e processo breve. Per la Cassazione si può fare. Il presidente Mammone teme il boom dei contenziosi. Ma velocizzando i giudizi il problema si risolve (Di sabato 1 febbraio 2020) Stai a vedere che qualcuno ci proverà a strumentalizzare le parole del Primo presidente della Cassazione, Giovanni Mammone, sul rischio di un possibile ingolfamento della giustizia italiana, per sparare a zero sulla sospensione della Prescrizione e sulla riforma Bonafede. Eppure l’intervento sembra prestarsi a un’interpretazione diametralmente opposta perché, contrariamente a quanto qualcuno in queste ore sta provando a far credere, non c’è alcuna bocciatura sulle norme volute dal governo giallorosso e in particolare dalla sua componente M5S. Piuttosto c’è uno sprono ad andare avanti sulla strada del Cambiamento in cui lo stop alla Prescrizione, già realtà, è parte di un progetto più ampio, quello della riforma. MALI ANTICHI. Durante l’atteso appuntamento per l’inaugurazione dell’anno giudiziario alla Cassazione – davanti alle massime autorità dello Stato, dal presidente della ... lanotiziagiornale

gennaromigliore : Oggi come @ItaliaViva siamo scesi in piazza al fianco delle Camere Penali per dire no alla riforma della… - fattoquotidiano : Strage di Viareggio, sul processo incombe la prescrizione. I familiari delle vittime: “Perché indagare allora?” - forza_italia : La riforma Bonafede è inciviltà giuridica. Si sa quando si entrerà indagati in un processo, ma non si sa quando se… -