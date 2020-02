PAGELLE Cagliari Parma: Simeone il migliore, Cornelius la riprende allo scadere (Di sabato 1 febbraio 2020) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 22ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Cagliari Parma Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Cagliari e Parma, valido per la 22ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Simeone, Cornelius FLOP: Klavan VOTI Cagliari (4-3-2-1): Cragno 6; Faragò 6.5, Pisacane 6, Klavan 5, Pellegrini 6.5; Nandez 6.5, Cigarini 6 (73′ Oliva s.v.), Ionita 6; Nainggolan 6.5, Joao Pedro 6; Simeone 7 (83′ Paloschi s.v.). All. Maran 6.5. Parma (4-3-3): Colombi 6.5; Darmian 6, Iacoponi 5.5, Bruno Alves 6, Gagliolo 5.5; Kucka 6.5, Hernani 5.5, Brugman 6.5 (80′ Sprocati s.v.); Siligardi 5.5 (57′ Caprari 5.5), Cornelius 7, Kurtic 6. All. D’Aversa 6. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

