Open Arms ha un porto sicuro: sbarcherà a Pozzallo. I migranti verranno divisi secondo gli accordi di Malta (Di sabato 1 febbraio 2020) Il Viminale ha confermato: Open Arms potrà sbarcare a Pozzallo. I 363 migranti salvati in cinque interventi di soccorso nei giorni scorsi potranno sbarcare nel porto siciliano. Dopo l’approdo verranno ridistribuiti nei Paesi europei secondo le regole definite dal preaccordo di Malta. Le condizioni a bordo della nave «La situazione a bordo si fa sempre più complicata man mano che passano i giorni. La stanchezza dei migranti unità alla scarsità di viveri, che sono sufficienti per due giorni al massimo, ci obbliga a chiedere urgentemente un porto dove sbarcare». Così dicevano i volontari della Open Arms, la nave dell’Ong spagnola, prima di ricevere l’autorizzazione per lo sbarco. Open Arms aveva deciso di documentare le condizioni a bordo della nave anche con un video poi condiviso su Twitter. Video di copertina: TWITTER / Open Arms Video Leggi anche: In ... open.online

AnnalisaChirico : Con i migranti in arrivo su Open Arms, dal primo gennaio 2020 siamo a 1648 sbarchi, una cifra 8 volte superiore a q… - LegaSalvini : Nuova richiesta di processo, questa volta per la nave Ong Open Arms. È davvero il mondo al contrario. Tutti con te,… - LegaSalvini : ++ #SALVINI, ALTRA RICHIESTA DI PROCESSO PER IL CASO OPEN ARMS: 'VOGLIONO FERMARE ME E INTIMORIRE VOI' ++ -