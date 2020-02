NTmobile su rete Vodafone con tariffe da 2€ al mese (Di sabato 1 febbraio 2020) NTmobile annuncia il passaggio sulla rete Vodafone tramite la piattaforma Plintron, garantendo, quindi, un’ottima qualità di copertura su rete 4G con una velocità di navigazione massima fino a 60 Mbps in download e fino a 40 Mbps in upload.Cambia anche il volto della compagnia che per l’occasione effettua un restyling del sito e propone due tariffe a partire da 2€ per soddisfare le diverse esigenze degli utenti.Le tariffe Small e Illimitato hanno un costo di attivazione di 9,99€ con spedizione gratuita della SIM al proprio domicilio.Leggi anche: MVNO, Cosa significa e quali sono quelli operanti in ItaliaNTmobile, le nuove offerteNTmobile passa dalla rete Tim a quella Vodafone dove la velocità Internet di download e upload hanno un limite di 60 e 40 Mbps rispettivamente.Dunque, gli attuali clienti potranno usufruire di una delle migliori reti mobile in Italia e i nuovi ... pantareinews

giannifioreGF : #NTmobile su rete #Vodafone con tariffe da 2€ al mese - tariffando : #NTmobile è un interessante virtuale su rete Vodafone 4G con tariffe niente male - Mondo3 : Uno degli elementi che accompagna il nuovo lancio di #NTmobile è la possibilità di poter scegliere parzialmente il… -