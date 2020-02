Luciano Gaucci: da Gheddafi a Matarrese, ritratto di un uomo sempre sopra le righe. Olive: “Con lui ne succedeva una al giorno” (Di sabato 1 febbraio 2020) Big Luciano addio. Pavarotti? Macchè: Luciano Gaucci. L’ex presidente del Perugia è morto ad 81 anni in quel di Santo Domingo. Luogo eletto a ritiro definitivo, o ex latitanza, proprio a ridosso della villa di Antonio Banderas, dopo che nel 2005 il suo Perugia fallì e scattarono indagini, processi, e infine la condanna a tre anni – patteggiati – per associazione a delinquere finalizzata a bancarotta fraudolenta. Un personaggio da calcio d’altri tempi. Il presidente che scende in campo, che vuole certi giocatori in squadra la domenica e s’impone sull’allenatore, che acquista direttamente sconosciuti da campionati impossibili. Fumantino, esuberante, indomabile, litigioso e gaudente, Gaucci, classe ’39, iniziò la sua carriera professionale da un tram dell’Atac. Volantone, leve, manovelle. Signori è il capolinea si scende. Siamo nel 1974 e Roma è già troppo piccola per lui. ... ilfattoquotidiano

