J Ax parla di Fedez e svela perché ha detto addio agli Articolo 31 (Di sabato 1 febbraio 2020) Oggi J-Ax è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ed ha svelato come mai sono finiti gli Articolo 31. “perché ci siamo lasciati? Quando finisce una qualsiasi storia ci sono sempre dei motivi. Significa che non eri felice in quella situazione. Ognuno ha la sua verità. Le band si sciolgono perché ognuno ha qualcosa da ridire sull’altro. Però non ho voluto mai spiegare cosa è successo con gli Articoli 31, perché ognuno ha il suo punto di vista. Come quando finisce una storia d’amore. Ho preferito non parlare male di nessuno. Quindi il motivo è che non eravamo più sereni”. Ax ha anche ricordato la collaborazione con Fedez ed ha speso delle belle parole per il loro periodo insieme. “Cosa rimane con Fede? Con Fedez abbiamo fatto un pezzo di storia della musica italiana. Abbiamo fatto delle grandi cose. Quello è un periodo a cui guarderò con tanto piacere e ... bitchyf

infoitcultura : J Ax parla di Fedez e svela perché ha detto addio agli Articolo 31 - blogtivvu : J-Ax parla di Fedez e degli Articolo 31: perché hanno litigato? - WhibleyDrama : Vogliamo solo sapere di fedez, parla. #Verissimo -