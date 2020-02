Il Cagliari frena ancora: il Parma segna il 2-2 al 94esimo con Cornelius (Di sabato 1 febbraio 2020) Al termine di una partita divertente e combattuta, giocata alla 'Sardegna Arena', il Cagliari rallenta ancora e vede sfumare una vittoria che manca ormai dallo scorso 5 dicembre. Alle reti di Joao Pedro e Simeone, i ducali hanno infatti risposto con i centri di Kucka e Cornelius: quest'ultimo in gol al minuto numero 94. fanpage

CagliariNews24 : ?? #Cagliari, il ds #Carli frena: 'Il nostro mercato finisce qui' ?? #VIDEO - AppiaPolis : New post (IL CAGLIARI FRENA L' INTER A SAN SIRO, LA FOTOGALLERY) has been published on AppiaPolis - News in Tempo R… - infoitsport : L'Inter frena ancora, col Cagliari è 1-1 -