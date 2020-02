I genitori le vietano di connettersi a internet e lei li riempie di sonniferi (Di sabato 1 febbraio 2020) Una ragazzina di 16 anni amava trascorrere il suo tempo connessa ad internet come accade per la stragrande maggioranza dei ragazzini e non solo. E’ bene che i genitori diano delle regole, dei limiti e soprttutto degli orari perchè lasciare i ragazzi liberi di stare connessi ad internet tutto il tempo che vogliono signifca non farli smettere mai. E di questo erano anche convinti i genitori di questa ragazzina sedicenne californiana che avevano imposto alla figlia degli orari che prevedevano che non poteva connettersi ad internet oltre le 10 di sera, le 22. Probabilmente , però, proprio a quell’ora sono su internet la maggior parte dei ragazzi perché liberi dagli impegni scolastici e sportivi, dopo cena si possono , finalmente dedicare alla loro passione. E allora la ragazzina ha pensato di essere libera dando dei sonniferi a genitori che si ... baritalianews

EmaConsolini : Gente che insulta ed evita i cinesi, genitori che lasciano a casa i figli da scuola per evitare il contatto con i c… - smlrity : Quelli che vietano l’entrata a persone cinesi, genitori che non mandano a scuola i figli perché ci sono bambini cin… - LalaTiger8 : RT @BarbieXanax: Non capisco quei genitori che vietano ai figli adulti tinte ai capelli, piercing, vestiti. Soprattutto le ragazze devono… -