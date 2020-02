Gli uomini meglio vestiti della settimana (Di sabato 1 febbraio 2020) Il periodo a cavallo tra metà gennaio e inizio febbraio è pieno di ottime occasioni per «scovare» gli uomini meglio vestiti della settimana. Tutto merito dell'accavallarsi continuo di importanti premiazioni a cui tutta Hollywood finisce per partecipare, chi come ospite, chi come presentatore e chi da candidato in nomination. Ci saranno i Bafta, che si terranno il 2 febbraio nella cornice del Royal Albert Hall di Londra e, successivamente, sarà l'atteso momento degli Academy Awards, in programma nella notte del 9 febbraio al Dolby Theatre di Los Angeles. Questa settimana, invece, i nominati si sono riuniti per i pre-eventi ufficiali, dall'Oscars Nominees Luncheon, dove a presenziare anche l'accoppiata hot Brad Pitt-Leonardo Di Caprio, fino alla cena dei Pre-Bafta. 92nd Oscars Nominees Luncheon - ArrivalsLeonardo Di Caprio, ... gqitalia

CardRavasi : Vivo in un tempo nel quale gli uomini perdono la fede per la stessa ragione per cui i loro genitori l’avevano: non… - Einaudieditore : «Dobbiamo aprire gli occhi e farli aprire a coloro che sono ancora in grado di ragionare. Il fascismo oggi non è pi… - Inter : ?? | MEMORIA Nel #GiornodellaMemoria l’Inter ricorda tutte le vittime dell’Olocausto, gli uomini, le donne e i bamb… -